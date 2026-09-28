МВД: мошенники собирают досье на жертв через социальные сети МВД: аферисты изучают социальные сети жертв перед обманом

Москва28 сен Вести.Перед тем как обмануть человека, мошенники изучают его профиль в социальных сетях. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел России.

Мошенники изучают в соцсетях информацию о покупках потенциальных жертв, следует из материалов МВД говорится в публикации

Отмечается, что аферисты целенаправленно разыскивают снимки с покупками, метки с геопозицией, данные о друзьях и месте работы. На основе этих сведений они готовят схему обмана под конкретного человека.

Такие сценарии аферистов представляют наибольшую опасность, отмечают в ведомстве.

Чтобы не стать жертвой продуманных схем, правоохранители советуют не выставлять напоказ в социальных сетях фотографии покупок и не афишировать геопозиции. Также рекомендуется вручную отключить автоматическое проставление геотегов. Помимо этого, пользователей призывают закрыть доступ к странице для незнакомцев.