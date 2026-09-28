Москва28 сенВести.Аферисты используют для обмана данные о месте работы и номер СНИЛС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
В ведомстве предупредили, что одна из известных мошеннических схем – создание поддельного рабочего чата. А номер СНИЛС им нужен для другой схемы: чтобы заявить жертве о "компрометации учетных записей" и запугать ее, обвинив в помощи террористам.
Данные о месте работы активно используются в сценариях с поддельными рабочими чатами, а номер СНИЛС может стать поводом, чтобы сообщить жертве о "компрометации учетных записей" и запустить классическую схему с "переводами средств террористам", мнимыми проверками правоохранителей и требованиями предать наличные денежные средства курьерам "для декларации"приводит сообщение МВД агентство
Отмечается, что даже самая безобидная на вид информация может быть использована мошенниками. Лучше узнав жертву, они начинают адресную атаку.