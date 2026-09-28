МВД: мошенники используют данные о месте работы и номер СНИЛС для обмана

В МВД предупредили об использовании номера СНИЛС мошенниками МВД: мошенники используют данные о месте работы и номер СНИЛС для обмана

Москва28 сен Вести.Аферисты используют для обмана данные о месте работы и номер СНИЛС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ведомстве предупредили, что одна из известных мошеннических схем – создание поддельного рабочего чата. А номер СНИЛС им нужен для другой схемы: чтобы заявить жертве о "компрометации учетных записей" и запугать ее, обвинив в помощи террористам.

Данные о месте работы активно используются в сценариях с поддельными рабочими чатами, а номер СНИЛС может стать поводом, чтобы сообщить жертве о "компрометации учетных записей" и запустить классическую схему с "переводами средств террористам", мнимыми проверками правоохранителей и требованиями предать наличные денежные средства курьерам "для декларации" приводит сообщение МВД агентство

Отмечается, что даже самая безобидная на вид информация может быть использована мошенниками. Лучше узнав жертву, они начинают адресную атаку.