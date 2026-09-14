"Просто сфоткал": обычный кадр для незнакомца может сделать преступником В МВД рассказали об уловках злоумышленников, заставляющих совершать диверсии

Москва14 сен Вести.МВД России объясняет, как зарубежные кураторы заставляют граждан совершать диверсии. Чтобы не попасть на уловку злоумышленников и не стать фигурантом уголовного дела, не стоит снимать фото и видео по просьбе незнакомцев, отмечает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Обычный кадр моста или вокзала для незнакомца может сделать гражданина пособником преступников. Ведь именно такие фото нужны зарубежным кураторам для подготовки диверсий.

Сначала злоумышленники пишут жертве в мессенджере и налаживают с ней контакт. А после предлагают якобы "легальную" подработку за хорошую оплату, например, снять фото для туристического проекта. Они заставляют гражданина держать все в тайне и отправить селфи и координаты объектов с фото.

Дальше схема становится опаснее: общение перерастает в шантаж и угрозы, принуждая соглашаться на рискованные задания. Но развязка одна – "фотограф" предстает перед судом за пособничество преступлению, а вербовщики ищут новую жертву отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Для того чтобы обезопасить себя, не следует снимать по просьбе незнакомцев; отправлять фото, видео и координаты; выкладывать эти кадры в сеть. Нужно обо всем рассказать взрослым и при угрозах сразу звонить 102.