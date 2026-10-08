В МВД предупредили о схеме мошенничества через поддельные сайты МВД: мошенники создают поддельный сайты для распространения вредоносных файлов

Москва8 окт Вести.Мошенники создают поддельные сайты популярных и известных организаций для распространения вредоносных файлов, предупредили в УБК МВД России.

Там подчеркнули, что мошенники имитируют дизайн подлинных сайтов, однако используют доменные имена, отличные от официальных сервисов.

Схема строится на том, чтобы пользователь поверил в легитимность страницы. Далее под предлогом выполнения установки обновлений либо проверки безопасности устройства они побуждают человека загрузить вредоносное программное обеспечение говорится в сообщении в Telegram-канале управления

В ведомстве напомнили, что в целях безопасности пользователям нужно обязательно проверять адресную строку браузера. Так, официальные сайты будут использовать защищенное соединение и точное доменное имя, а не подозрительные комбинации с лишними символами.