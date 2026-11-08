МВД: на сайтах знакомств аферисты стремятся как можно быстрее войти в доверие

МВД: мошенники используют сайты знакомств для обмана МВД: на сайтах знакомств аферисты стремятся как можно быстрее войти в доверие

Москва8 ноя Вести.Мошенники используют сайты знакомств для обмана, пытаясь как можно быстрее войти в доверие к собеседнику, чтобы в последствии выманить деньги с помощью разных уловок. Об этом говорится в материалах МВД РФ, которые приводит РИА Новости.

После быстрого установления доверия собеседник обращается с небольшой просьбой, например, помочь получить скидку в чат-боте или оформить заказ. Для этого предлагают перейти по ссылке и ввести код из sms – "для подтверждения" говорится в публикации

В полиции отметили, что на первоначальном этапе происходит компрометация аккаунтов потерпевших, а затем подключаются профессиональные мошенники, которые под самыми разными предлогами оказывают давление для получения денег.

Общий признак аферистов на сайтах для знакомств – резкий переход к темам, связанным с деньгами, кодами, аккаунтами или легким заработком. В МВД настоятельно рекомендуют в таких случаях прекращать общение.

Ранее сообщалось, что мошенники внедряют новую схему обмана с предоставлением помощи в одобрении займов россиянам, в том числе людям с плохой кредитной историей.