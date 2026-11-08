Мошенники начали "одобрять" займы для россиян с плохой кредитной историей Россиян начали обманывать с предоставлением помощи в одобрении кредитов

Москва8 ноя Вести.Мошенники внедряют новую схему обмана с предоставлением помощи в одобрении займов россиянам, в том числе людям с плохой кредитной историей. Об этом говорится в материалах МВД России, которые приводит ТАСС.

Мошенники размещают в интернете ссылки с предложением помочь подобрать и получить кредит тем, у кого даже плохая кредитная история. Как только жертва кликает на ссылку, на гаджет начинает автоматически устанавливаться банковское приложение. Под ним следуют подсказки с дальнейшими действиями. Они включают необходимость ввести данные банковской карты, а также заполнить анкету уточняется в публикации

Как пояснили в полиции, на самом деле программа, которая устанавливается на устройство жертвы, открывает мошенникам удаленный доступ и дает возможность использовать персональные данные жертвы в своих интересах, в том числе для похищения средств. В МВД настоятельно рекомендуют никогда не выполнять действия по просьбе неизвестных.

Ранее сообщалось, что злоумышленники на фоне ажиотажа перед "черной пятницей" могут предлагать людям за небольшую сумму приобрести QR-код на крупную скидку, которая предоставляется в обмен на бонусные баллы.