Москва27 окт Вести.Аферисты похищают деньги и персональные данные граждан, используя схему с оформлением "виртуальной иностранной карты". Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Отмечается, что мошенники размещают в интернете объявления с предложением за плату оформить виртуальную зарубежную банковскую карту для оплаты сервисов и покупок за границей.

Для этого у человека запрашивают реквизиты банковской карты, копию паспорта и другие личные данные. После получения предоплаты аферисты исчезают, не выполняя обязательств, а переданные сведения впоследствии могут использоваться для кражи денег со счетов или оформления кредитов на имя жертвы.

В МВД рекомендуют не отправлять паспортные данные незнакомцам, кем бы они ни представлялись и какие бы услуги ни предлагали, а также никогда не сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения.