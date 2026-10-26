Москва26 окт Вести.Мошенники внедряют схему обмана с якобы ошибкой оплаты заказа, в ходе которой выманивают реквизиты банковской карты или коды из SMS, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Так, человеку звонит неизвестный и утверждает, что он является работником службы доставки. Мошенник "предупреждает", что произошла ошибка с оплатой заказа, и необходимо оформить возврат. Для этого аферист просит назвать реквизиты банковской карты или код из SMS.

Если человек назовет эти сведения, он лишится денег, предупреждает МВД. Министерство призвало никогда не называть неизвестным коды из SMS, кем бы они не представлялись.

Мошенники чаще всего выводят похищенные деньги через криптовалютные площадки на подконтрольные им криптокошельки. МВД напомнило, что цифровая валюта распространена в противоправной деятельности в связи с высоким уровнем анонимности процессов, трансграничности и децентрализованности операций с финансами.