Москва25 октВести.Мошенники чаще всего выводят похищенные деньги через криптовалютные площадки на подконтрольные им криптокошельки, рассказали ТАСС в пресс-службе МВД.
Злоумышленники для вывода украденных средств также прибегают к процессинговым платежным сервисам, зарегистрированным в странах СНГ и других дружественных государствах.
При совершении дистанционных хищений в отношении граждан наиболее распространенными схемами вывода похищенных денежных средств являются: внесение денежных средств через криптовалютную площадку на подконтрольный мошенникам криптокошелек, использование процессинговых платежных сервисов, зарегистрированных как юридические лица в странах СНГ и иных дружественных странахуказали в ведомстве
Как подчеркнули в МВД, цифровая валюта стала распространена в противоправной деятельности в связи с высоким уровнем анонимности процессов, трансграничности и децентрализованности операций с финансами.