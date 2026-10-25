Мошенники чаще всего выводят похищенные средства через криптокошельки

Мошенники чаще всего крадут деньги через криптовалютные площадки Мошенники чаще всего выводят похищенные средства через криптокошельки

Москва25 окт Вести.Мошенники чаще всего выводят похищенные деньги через криптовалютные площадки на подконтрольные им криптокошельки, рассказали ТАСС в пресс-службе МВД.

Злоумышленники для вывода украденных средств также прибегают к процессинговым платежным сервисам, зарегистрированным в странах СНГ и других дружественных государствах.

При совершении дистанционных хищений в отношении граждан наиболее распространенными схемами вывода похищенных денежных средств являются: внесение денежных средств через криптовалютную площадку на подконтрольный мошенникам криптокошелек, использование процессинговых платежных сервисов, зарегистрированных как юридические лица в странах СНГ и иных дружественных странах указали в ведомстве

Как подчеркнули в МВД, цифровая валюта стала распространена в противоправной деятельности в связи с высоким уровнем анонимности процессов, трансграничности и децентрализованности операций с финансами.