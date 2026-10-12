Москва12 октВести.Неожиданный перевод денег от незнакомого человека, настойчивая просьба вернуть их и обвинение в краже могут указывать на то, что средства перевели мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России, передает РИА Новости.
Вам не знаком данный человек и вы не ждали от него перевода денежных средств. Сразу после поступления денежных средств к вам поступают странные смс-сообщения или звонок, где незнакомец говорит, что случайно перевел денежные средстваотмечает ведомство
Еще одним признаком мошенничества является то, если незнакомец просит перевести деньги обратно на другие реквизиты банковского счета, а не на счет, с которого средства поступили.
Помимо этого, незнакомец может оказывать психологическое давление, пугая полицией или судом.
Также неизвестные могут просить оставить часть денег себе и часть перевести по указанным реквизитам.
На мошенников может указывать и поддельное сообщение от банка о поступлении средств. Однако деньги в действительности не поступали на счет.