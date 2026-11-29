МВД рассказало об этапах схем мошенников, когда жертва сама отдает деньги

В МВД объяснили схему добровольной передачи денег мошенникам МВД рассказало об этапах схем мошенников, когда жертва сама отдает деньги

Москва29 ноя Вести.МВД России раскрыло этапы мошеннической схемы, в ходе которой жертвы добровольно переводят или передают деньги аферистам, передает ТАСС.

В пресс-центре ведомства агентству рассказали, что обычно все начинается со звонка неизвестного, который может представиться сотрудником военкомата, службы доставки, магазина, управляющей компании или учебного заведения и под каким-либо предлогом убедить жертву сообщить код из СМС.

Далее, вне зависимости от первоначального, следует этап создания стрессовой ситуации, который необходим для нарушения критического мышления жертвы.

Реальность угрозы при этом подкрепляется поступлением на телефон жертвы сообщений от микрофинансовых организаций, содержащих коды подтверждения.

Жертву убеждают, что учетные записи и денежные средства находятся под контролем злоумышленников, пояснили правоохранители.

Сначала людям звонят неизвестные и представляются сотрудниками различных учреждений, потом граждан вводят в состояние стресса, а после этого злоумышленники предлагают помочь "разобраться с проблемой" говорится в сообщении

Далее с находящейся в состоянии стресса жертвой выходит на контакт лжесотрудник правоохранительных органов, финансового мониторинга или техподдержки, который якобы уполномочен разобраться в сложившейся ситуации и предотвратить наступление негативных последствий.

В ведомстве пояснили, что большинство такого рода схем предполагает добровольный перевод или передачу денежных средств под воздействием угроз о наступлении уголовной ответственности за "финансирование терроризма" или же под предлогом "защиты средств от мошенников". При этом иногда курьерами могут оказаться сами потерпевшие, находящиеся под воздействием злоумышленников.