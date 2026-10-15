Москва15 окт Вести.Для обмана несовершеннолетних мошенники используют многоступенчатые схемы, передает РИА Новости.

Как рассказал агентству первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин, первоначальная главная задача злоумышленников состоит в том, чтобы заставить ребенка выполнить конкретное действие. Например, продиктовать код из смс, отправить геолокацию или перейти в чат с обещанием игровых подарков.

Мошенники, обманывая несовершеннолетних, используют многоступенчатые схемы говорится в публикации

Такие уловки, по словам сотрудника МВД, служат начальной точкой для дальнейшего развития мошеннической схемы. Он также подчеркнул, что для первоначального контакта с ребенком аферисты используют не только телефон, но также онлайн‑игры и соцсети.

На следующем этапе в схему вступают мошенники, притворяющиеся сотрудниками силовых ведомств – МВД или ФСБ. Они психологически давят на несовершеннолетнего, угрожая ему или его родственникам уголовной ответственностью.

Затем под предлогом "спасения" или "доказательства невиновности" от ребенка требуют срочно выполнить некоторые действия – например, провести дистанционный обыск, найти и передать наличные или ценности курьеру или даже участвовать в "оперативных мероприятиях", пояснил Калинин.