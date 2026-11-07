МВД рассказало, как чужие разведки вербуют детей через онлайн-игры МВД раскрыло тактику иностранных спецслужб при вербовке детей в онлайн-играх

Москва7 ноя Вести.Вербовщики, в том числе из иностранных спецслужб, начинают вовлечение детей и подростков в противоправную деятельность с небольших, невинно выглядящих просьб. Об этом рассказал начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Филипп Немов на международной неделе "Народы России".

Немов отметил, что злоумышленники любят искать себе жертв в онлайн-играх, поскольку те изначально широко доступны, изначально нацелены на общение между пользователями, а также дают анонимность.

Если мы говорим про вербовку непосредственно в играх, она начинается с малого: "Посмотри, пожалуйста, горят ли окна у моего друга, а на какой машине он едет?", "А забери, пожалуйста, у моего друга", "Передай мне" и так далее, и так далее. Вот это уже элементы вербовочной работы, в том числе [иностранных] специальных служб сказал Немов

Чтобы обезопасить себя от действий вербовщиков, нужно ставить под сомнение любое общение, которое проходит в онлайн-играх, посоветовал полицейский.

Ранее замглавы МИД России Дмитрий Любинский предупредил, что украинские спецслужбы используют "грязные деньги" для вербовки россиян, в том числе младше 18 лет. Он подчеркнул, что Россия не станет закрывать на это глаза и будет бороться с проблемой.