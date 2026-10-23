Москва23 окт Вести.Украина является основной страной, которая занимается вербовкой российской молодежи для совершения разного рода преступлений. Однако за мошенниками стоят специалисты из стран Западной Европы. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил подполковник ФСБ в отставке Андрей Попов.

В настоящий момент главными странами, которые занимаются вербовкой нашей молодежи в деструктивные организации, секты, какие-то преступления, мошенничества – это, конечно, Украина… Но надо понимать, что за этим всем стоят все страны Запада и Западной Европы – это и Великобритания… и США в какой-то степени, больше, наверное, финансово. Надо понимать, что Украина является лишь инструментом сказал он

Одним из главных инструментов вербовки российских детей Попов назвал интернет и компьютерные игры.

Главный инструмент – это, конечно, интернет. Но это не только соцсети, но еще и компьютерные игры, через которые пытаются обманом завлечь молодежь. Причем даже, наверное, не молодежь, а подрастающее поколение – работа идет и по детям 8-12 лет добавил эксперт

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза противодействие зарубежным попыткам воздействия на российскую молодежь.