Москва23 окт Вести.Украинские вербовщики заманивают подростков в так называемые "любовные ловушки", знакомясь с ними от лица девушек на специализированных сайтах и сервисах. Об этом почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" Сергей Гончаров сообщил ИС "Вести".

Он отметил, что процесс вербовки идет с территории Украины посредством колл-центров.

Есть еще так называемые любовные ловушки. Сейчас же все сидят в интернете, на сайтах знакомств. Вот молодой мальчик познакомился с симпатичной, красивой девушкой, начал с ней общаться. А потом она ему говорит: "Если ты меня любишь, вот отнеси коробку, которую тебе передадут, в военкомат. И скажи, что это от меня такому-то военнослужащему" рассказал Гончаров

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза противодействие зарубежным попыткам воздействия на российскую молодежь.