Начштаба "Юнармии" рассказал, что Украина делает фейковые рассылки от его имени Начштаба "Юнармии": от моего имени рассылают фейковые письма в учебные заведения

Москва19 авг Вести.Украинская сторона ежедневно пытается повлиять на сознание российских детей. Об этом рассказал начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Владислав Головин в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Наверное, нам самим стоит задать себе же вопрос: что мы можем сделать для того, чтобы обезопасить их? Чтобы не было возможности у противника повлиять на сознание наших детей? задается вопросом Головин

По его словам, информация сейчас нуждается в проверке, так как противник активно пытается повлиять на сознание молодого поколения.

Мы постоянно сталкиваемся с фейковой информацией. Мы сталкиваемся во всех сферах. Я готов про "Юнармию", допустим, говорить. Бывает и от моего лица письма направляются в учебные заведения, и нам приходится опровергать ту или иную информацию. Или совершают какие-то призывы к действию юнармейских отрядов тоже. Слава Богу, что люди все-таки сейчас осознают, что необходимо подтверждение тому или иному письму, той или иной информации рассказал Головин

В связи с этим, по его словам, очень важно проводить работу с детьми по информационной безопасности, организовывать дополнительные уроки и учить их отличать правдивую информацию от фейковой, особенно на фоне развития искусственного интеллекта.

Ранее Головин рассказал о выпускниках движения "Юнармия", которые стали участниками спецоперации.