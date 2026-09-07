Головин: ЕР обеспечит равные возможности для развития молодежи в городах и селах

В "Единой России" выступили за равные возможности для развития молодежи Головин: ЕР обеспечит равные возможности для развития молодежи в городах и селах

Москва7 сен Вести.Равные возможности для развития молодых людей необходимо создавать во всех российских регионах, включая малые города и сельскую местность. Об этом заявил начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка "Единой России" Владислав Головин.

Он подчеркнул, что нельзя допустить сохранение разрыва между городскими и сельскими территориями в доступе к дополнительному образованию, спорту и творчеству.

Молодежь должна иметь возможность познакомиться с разными общественными организациями, клубами, узнать, чем там занимаются, и сделать самостоятельный выбор того, что ей ближе. Наша задача - создать условия, чтобы любой путь развития был доступен сказал Головин, его слова приводятся на сайте ЕР

Он также обратил внимание, что важным направлением работы партии является воспитание гармонично развитого поколения. Как отметил Головин, для реализации этой задачи нужно сочетать патриотическое воспитание с возможностями всестороннего развития детей.