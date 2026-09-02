В ЕР заверили о продолжении работы программ строительства и оснащения школ Головин: ЕР продолжит реализацию программ строительства и оснащения школ

Москва2 сен Вести."Единая Россия" продолжит реализацию программ строительства, ремонта и оснащения школ, в том числе в удаленных населенных пунктах. Об этом заявил член высшего совета партии, Герой России Владислав Головин.

По его словам, в Народной программе также предусмотрены общественный контроль за соблюдением нормативов пешей и транспортной доступности школ и детских садов, расширение сети групп продленного дня для учеников первых - четвертых классов, а также корректировка графика работы дошкольных учреждений с учетом потребностей родителей.

Равные возможности для полноценного качественного образования и занятий спортом должны быть у каждого ребенка — наша большая и важная задача сказал Головин в ходе посещения школы № 17 города Обнинска Калужской области

Герой России подчеркнул, что справедливость в образовании начинается с того, что у ребенка из села должны быть те же возможности, что и у школьника из большого города.

Ранее в Минпросвещения РФ выступили с предложением включить в федеральный перечень школьных учебников книги по чеченскому и башкирскому языкам.