Головин рассказал о планах ЕР по поддержке пенсионеров

В ЕР пообещали расширить меры поддержки пожилых россиян Головин рассказал о планах ЕР по поддержке пенсионеров

Москва28 авг Вести.Партия "Единая Россия" (ЕР) планирует обеспечить комплексную поддержку пенсионеров. Об этом заявил представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму, Герой России Владислав Головин. Его слова приводит пресс-служба партии.

Он отметил, что соответствующие меры уже включены в народную программу партии.

"Единая Россия" обеспечит комплексную поддержку старшего поколения. Забота о старшем поколении – особый пункт народной программы. Мы понимаем, насколько важно обеспечить достойную жизнь каждому пожилому человеку в нашей стране сказал Головин

По словам депутата, программа включает повышение доступности медицинской помощи на дому, развитие культурного досуга и оздоровительной физкультуры в рамках региональных проектов "Активное долголетие", а также адаптацию городской среды для пожилых людей.

Отдельное внимание планируется уделить развитию системы долговременного ухода и обеспечению роста пенсии темпами не ниже инфляции, а также механизмам повышения прожиточного минимума пожилых граждан.

Ранее в Мособлдуме напомнили о ежемесячной доплате к пенсии для жителей Подмосковья. Кроме того, для пенсионеров региона доступны бесплатный проезд, путевки в санатории, компенсация взносов на капремонт и другие услуги.