Пенсионеры в Подмосковье могут получать доплату до 20 тыс. рублей

В Мособлдуме рассказали о доплатах и льготах для пенсионеров региона Пенсионеры в Подмосковье могут получать доплату до 20 тыс. рублей

Москва28 авг Вести.Жители Московской области старше 65 лет могут получать ежемесячную доплату к пенсии до 20 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Среди необходимых условий – возраст старше 65 лет и проживание в Подмосковье не менее 10 лет.

Для пенсионеров … размер доплаты составляет до 20 тысяч рублей сказал Голубев

По его словам, сейчас эту меру поддержки уже получают 38,5 тысячи жителей региона. Еще почти 280 тысяч подмосковных пенсионеров получают региональную доплату, которая позволяет довести общий размер материального обеспечения до установленного прожиточного минимума.

Как напомнил Голубев, для пенсионеров Московской области также предусмотрены бесплатный проезд, компенсация взносов на капитальный ремонт, санаторно-курортные путевки, государственная социальная помощь и другие меры поддержки.

Ранее статистика Соцфонда РФ показала, что средний размер пенсии работающих пенсионеров в июле превысил 23 тысячи рублей. За последний год показатель увеличился на 12,5%.