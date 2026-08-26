Москва26 авгВести.Одной из целей "Единой России" является рост доходов учителей без повышения нагрузки на них. Об этом заявил член Высшего совета партии, Герой России Владислав Головин в ходе областного педагогического форума "Август. Старт".
По его словам, учителя помимо передачи знаний формируют личность, а также воспитывают патриотов и профессионалов. Он напомнил, что в принятой на съезде Народной программе "Единой России" особое внимание уделяется поддержке российских педагогов.
Рост доходов учителей без повышения нагрузки - очень важная наша цель. Также мы будем добиваться снижения неравенства, разрыва в уровне зарплат учителей, работающих в разных регионах страны. Все должно быть по справедливостисказал Головин
Он добавил, что в условиях нынешних вызовов роль педагога становится еще более значимой.