В "Единой России" озвучили цель партии в области образования Головин: целью ЕР является рост доходов учителей без повышения нагрузки

Москва26 авг Вести.Одной из целей "Единой России" является рост доходов учителей без повышения нагрузки на них. Об этом заявил член Высшего совета партии, Герой России Владислав Головин в ходе областного педагогического форума "Август. Старт".

По его словам, учителя помимо передачи знаний формируют личность, а также воспитывают патриотов и профессионалов. Он напомнил, что в принятой на съезде Народной программе "Единой России" особое внимание уделяется поддержке российских педагогов.

Рост доходов учителей без повышения нагрузки - очень важная наша цель. Также мы будем добиваться снижения неравенства, разрыва в уровне зарплат учителей, работающих в разных регионах страны. Все должно быть по справедливости сказал Головин

Он добавил, что в условиях нынешних вызовов роль педагога становится еще более значимой.