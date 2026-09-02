В перечень могут включить учебник по башкирскому языку

Минпросвещения РФ предложило расширить федеральный перечень школьных учебников В перечень могут включить учебник по башкирскому языку

Москва2 сен Вести.В федеральный перечень школьных учебников могут включить учебники по чеченскому и башкирскому языкам. С таким предложением выступило Минпросвещения РФ, следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. Школы смогут официально использовать пособия по родному языку при реализации образовательных программ.

Ведомство планирует включить в перечень учебники по родному чеченскому языку для 1-4-х классов, по государственному языку Республики Башкортостан для 10-11-х классов, а также по родной башкирской литературе для 10-11-х классов говорится в сообщении

Также в перечень могут войти учебники "Математика технологического прорыва. Алгебра" и "Математика технологического прорыва. Геометрия" для математических классов углубленного уровня.

Кроме того, Минпросвещения РФ предлагает включить единые государственные учебники по ряду предметов, предназначенные для слепых детей, а также для школьников с нарушениями слуха и тяжелыми нарушениями речи.

Включение определенного учебника в перечень происходит по результатам экспертизы, которую проводит Минпросвещения при участии Российской академии наук.