Минпросвещения готовит единые учебники по основным школьным предметам Кравцов рассказал о расширении линейки единых учебников для школ

Москва27 авг Вести.Минпросвещения России разрабатывает единые учебники по основным школьным предметам, включая физику, химию, биологию, математику и информатику. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, за учебный год 2026-2027 планируется внедрить полную линейку единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, в школы направят новые учебники по обществознанию для учеников 9 и 10 классов.

И мы уже готовим новые учебники по естественно-научным предметам: химии, физике, биологии, математике, информатике сказал Кравцов

Министр отметил, что содержание новых пособий будет соответствовать современным достижениям науки и техники. Учебники также будут взаимосвязаны между собой.

Глава министерства просвещения назвал внедрение единых учебников необходимым шагом для укрепления единого образовательного пространства. В частности, это позволит школьникам при переезде переходить из одной школы в другую без отставания от учебной программы.

Ранее ФАС сообщила, что издательство "Просвещение" снизило ценники на учебники по нескольким предметам. Всего это коснулось 94 наименований учебников по русскому языку, истории и биологии.