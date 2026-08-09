Минпросвещения: с 1 сентября школьники получат новые учебники по истории Новый перечень учебников для школьников утвердило Минпросвещения

Москва9 авг Вести.Министерство просвещения РФ утвердило обновленный федеральный список учебников, которые допускаются к использованию в школах при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Приказ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

В пресс-службе отмечают, что документ охватывает все основные школьные предметы. Каждое издание сопровождается информацией о предмете, классе, авторском коллективе и издательстве.

Согласно приказу, в перечень также вошли издания по истории воссоединенных регионов. Так, с 1 сентября школьники на территориях новых российских регионов получат учебник "История нашего края. Донбасс и Новороссия", рассчитанный для учеников 5-7-х классов. В новом издании представлена вся объективная информация об исторических событиях нашего государства.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, обновленный федеральный перечень учебников — это очередной шаг к укреплению единого образовательного пространства страны.

В новом учебном году мы завершаем внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5-9-х классов, а также школы получат единые учебники по обществознанию для 9-10-х классов, продолжаем работу по подготовке пособий по другим предметам отметил он

В министерстве уточнили, что для исключенных учебных пособий из федерального перечня устанавливается предельный срок использования в целях организации постепенного перехода на новые учебники.