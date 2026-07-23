Москва23 июлВести.Министерство просвещения России утвердило включение учебных пособий по истории Донбасса и Новороссии в федеральный перечень, что позволяет использовать их повсеместно в российских школах.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ ведомства. Согласно документу, в федеральный список вошли учебники "История нашего края. Донбасс и Новороссия", разработанные для учащихся 5-х, а также 6-7-х классов.
Общий перечень включает учебники по истории для 32 регионов страны.
Помимо Донбасса и Новороссии, в него также вошли пособия для 5-7-х классов по истории таких территорий, как Краснодарский край, республики Марий Эл, Адыгея, Бурятия, Чувашия, Мордовия, Ингушетия, а также Сахалинская область и ряд других субъектов Российской Федерации.
Ранее Рособрнадзор анонсировал переход всех школ в РФ на единые учебники.