Учебники по истории Донбасса и Новороссии включены в федеральный перечень

Учебники по истории Донбасса и Новороссии вошли в федеральный список Учебники по истории Донбасса и Новороссии включены в федеральный перечень

Москва23 июл Вести.Министерство просвещения России утвердило включение учебных пособий по истории Донбасса и Новороссии в федеральный перечень, что позволяет использовать их повсеместно в российских школах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ ведомства. Согласно документу, в федеральный список вошли учебники "История нашего края. Донбасс и Новороссия", разработанные для учащихся 5-х, а также 6-7-х классов.

Общий перечень включает учебники по истории для 32 регионов страны.

Помимо Донбасса и Новороссии, в него также вошли пособия для 5-7-х классов по истории таких территорий, как Краснодарский край, республики Марий Эл, Адыгея, Бурятия, Чувашия, Мордовия, Ингушетия, а также Сахалинская область и ряд других субъектов Российской Федерации.

Ранее Рособрнадзор анонсировал переход всех школ в РФ на единые учебники.