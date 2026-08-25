Москва25 авгВести.Издательство "Просвещение" снизило ценники на учебники по нескольким предметам. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.
Именно ее предписание и было выполнено издательством.
Издательство "Просвещение" снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологиинаписано в сообщении пресс-службы ФАС
Уточняется, что в отдельных случаях цены были снижены на 78%.
По мнению антимонопольной службы, эта мера позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, а также обеспечить доступность учебной литературы школьникам.