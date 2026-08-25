Издательство "Просвещение" снизило цены на учебники по ряду предметов

На учебники по нескольким предметам снижены цены Издательство "Просвещение" снизило цены на учебники по ряду предметов

Москва25 авг Вести.Издательство "Просвещение" снизило ценники на учебники по нескольким предметам. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Именно ее предписание и было выполнено издательством.

Издательство "Просвещение" снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии написано в сообщении пресс-службы ФАС

Уточняется, что в отдельных случаях цены были снижены на 78%.

По мнению антимонопольной службы, эта мера позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, а также обеспечить доступность учебной литературы школьникам.