"Просвещение" выплатит до полумиллиона за данные о контрафактных учебниках

"Просвещение" объявило награду за сведения о производителях поддельных учебников "Просвещение" выплатит до полумиллиона за данные о контрафактных учебниках

Москва17 июн Вести.Издательская группа "Просвещение" (входит в структуру ВЭБ.РФ) зафиксировала всплеск продаж контрафактных учебных пособий для учащихся начальных и средних классов на маркетплейсах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства.

В связи с резким ростом подделок компания объявила о готовности выплатить денежное вознаграждение до 500 тысяч рублей за сведения об изготовителях подделок. Главным условием для получения вознаграждения является предоставление таких сведений, которые позволят правоохранительным органам возбудить уголовные дела по статьям о нарушении авторских и смежных прав, а также о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Речь идет о подделках, на которых незаконно размещены выходные данные оригинального издательства.

В издательстве пояснили, что подпольные издатели просто копируют и оцифровывают оригинальные тексты без соблюдения стандартов, из-за чего в книгах искажается цветопередача, размываются буквы и появляются фактические ошибки.

Кроме того, подобные дефекты представляют прямую опасность для здоровья детей. Чтение некачественно напечатанных материалов приводит к сильной зрительной усталости и способно в несколько раз снизить остроту зрения, а также запустить процесс развития близорукости у школьников.

Ранее заместитель министра просвещения России Ольга Колударова сообщала, что учебники для 10-11-х классов приведут в соответствие с новым образовательным стандартом среднего общего образования.