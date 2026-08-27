Москва27 авг Вести.Сотрудники МВД России раскрыли и пресекли деятельность четырех подпольных типографий, которые изготавливали контрафактные учебники. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены четыре подпольные типографии, три из которых расположены на территории Ростовской области, одна – в Республике Дагестан написала она в MAX

Она уточнила, что злоумышленники изготавливали учебники, на которые авторские права принадлежат издательству "Просвещение". Цена была значительно ниже оригинала. Обнаружена партия, численность которой превышает 20 000 поддельных книг. Ущерб от деятельности нелегальных типографий оценивается в более чем 65 миллионов рублей.

Возбуждено дело по ст. 180 УК РФ.