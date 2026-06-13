В России предложили создать "культурный отряд" полиции В России предложили создать отдел полиции по поиску похищенных реликвий

Москва13 июн Вести.В России необходимо создать специальный отдел полиции, который будет специализироваться на поиске реликвий. Такое мнение ИС "Вести" выразил бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолий Штомпель.

Не знаю, как он мог бы называться, культурный отдел или политотдел, или должны быть специальные комиссары, политработники. Такие люди нужны, чтобы они, получив соответствующее образование, встречались со специалистами, проводили беседы, литературу изучали обозначил он

Два года назад в Москве в Российском военно-историческом архиве обнаружили подделку одного из кадровых Указов императора Петра Второго. Вместо оригинала в хранилище оказалась копия.

Аналогичная схема применялась бандой мошенников, которые были задержаны во Франции и Грузии в связи с обвинением в краже книг Пушкина из европейских библиотек.