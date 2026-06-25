Москва25 июн Вести.Российская государственная библиотека (РГБ) имени Ленина ведёт работу по созданию закрытого хранилища ("спецхрана") для деструктивной литературы, которая ранее была представлена на исторических территориях. Об этом сообщила заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева, её слова приводит газета "Коммерсантъ".

Российская государственная библиотека имени Ленина сегодня ведет такую работу по созданию спецхрана, закрытого хранилища той литературы, которая была представлена на наших исторических территориях и носила деструктивный характер заявили в министерстве

Кроме того, замглавы Министерства культуры затронула тему текущих изменений в принципах комплектования отечественных книжных фондов. По её словам, библиотеки страны полностью перестали пополнять свои фонды книгами авторов, признанных иностранными агентами.

В официальном сообщении ведомства не приводятся подробные критерии отбора изданий для формируемого спецхрана, а также порядок доступа исследователей к закрытым фондам. Ожидается, что технические регламенты и правила работы нового хранилища будут разработаны руководством РГБ совместно с профильными специалистами министерства.