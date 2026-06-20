Москва20 июн Вести.Действующие меры против фейковых наград выполняют свою задачу, однако не в той степени, которая необходима для защиты героев СВО. Такое мнение ИС "Вести" выразил председатель Комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Я считаю, что сегодня эти меры [против фейковых наград] свою задачу выполняют, но уже не в той степени, как бы хотелось. Почему? Потому что в свое время их принимали для того, чтобы защитить тех, кто имеет государственные награды, в первую очередь ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас этих ветеранов осталось совсем немного, а вот наших героев, наших ребят, участников СВО, все больше и больше. И они все награжденные. И именно под это косят, извините за выражение, вот эти негодяи, которые увешивают себя разного рода значками. И, конечно, мы с коллегами будем думать над тем, как оградить наших героев от того, чтобы рядом с ними не стояли вот эти бесчестные люди. Чтобы человек, который имеет государственную награду, нес на себе вес чести, и люди все знали, что его награда настоящая, и он настоящий герой рассказал Картаполов

Он подчеркнул, что предстоит большой объем работы, в частности, и из-за легальных оснований носить дубликаты наград.

Здесь большой объем работы впереди, потому что есть такое понятие, как дубликат награды, который, в принципе, человек может готовить для того, чтобы не носить настоящий орден постоянно. Это сегодня не запрещено законом. Но на наш взгляд, этим тоже надо заняться. То есть здесь необходимо серьезное урегулирование вообще всего подхода к государственным наградам. Тем, кто имеет право носить, как имеет право носить. Ведь зачастую люди надевают награды, не берут с собой документы, которые удостоверяют, что они у них есть. Хотя сегодня любой сотрудник органов внутренних дел может проверить, есть ли у человека законные основания на то, чтобы он эти награды надевал? Я полагаю, что надо уточнить и сам порядок ношения, где предписывается, что при ношении наград, например, не на военной форме одежды или на военной форме тоже иметь с собой документы, которые удостоверяют право на их ношение, чтобы можно было этим вопросом заниматься объяснил Картаполов

Ранее сообщалось, что общероссийское движение "Ветераны России" выступило с идеей создания специализированного реестра похищенных и утраченных наград. Согласно предложению, в реестр будут включены сведения о знаках отличия, которые были утеряны или украдены, как у самих награжденных, так и у их официальных наследников.