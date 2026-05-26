Ирина Волк: задержаны подозреваемые в серии краж икон в трех регионах России

Москва26 мая Вести.Полиция пресекла деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в совершении краж икон и церковной утвари из храмов в нескольких регионах России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в мессенджере MAX.

Подозреваемые - ранее судимые жители Ярославской области. Один из соучастников был задержан в Москве, второй — в Ярославле. У них изъято похищенное на сумму около полумиллиона рублей.

В публикации уточняется, что похитители тщательно готовились к каждому преступлению: выбирали объект посягательства, вели наблюдение за окружающей обстановкой, определяли способ проникновения и готовили пути отхода с места кражи.

Обнаруженные у фигурантов иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областей сказано в публикации

Возбуждены уголовные дела по статье о краже. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи проверяют их на причастность к совершению еще четырех аналогичных преступлений.