Москва29 мая Вести.Полицейские Костромской области вернули в храм Архангела Михаила в селе Контеево чудотворную икону "Скоропослушница", которая была похищена злоумышленниками в конце прошлого года, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

В декабре настоятель храма обнаружил, что были украдены 11 образов, среди которых была особо чтимая икона "Скоропослушница" со святым Пантелеимоном и Архангелом Михаилом. Она была написана монахами Афонского монастыря в конце XIX века специально для этого прихода.

Было возбуждено уголовное дело. Оперативники выяснили, что злоумышленники продали икону коллекционеру из Краснодара, отправив обычной посылкой через службу доставки.

Полицейские выехали в командировку и изъяли чудотворную икону, а затем передали ее настоятелю говорится в сообщении Ирины Волк в MAX

Она отметила, что другие похищенные иконы также найдены костромскими оперативниками и уже в ближайшее время будут возвращены в храм.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в совершении этой кражи и серии аналогичных преступлений в нескольких регионах России задержаны.