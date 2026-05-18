Москва18 мая Вести.Священнослужители объехали Пермь с иконой Божией Матери "Пермская" с молитвами о мире и благополучии жителей Прикамья, сообщается на официальном сайте Пермской митрополии РПЦ.

В митрополии пояснили, что древняя традиция обнесения святынь вокруг городов совершается в периоды сложных исторических событий.