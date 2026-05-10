Речная вода подтопила площадку с арт-объектом "Счастье не за горами" в Перми

Москва10 мая Вести.Вода подтопила площадку, где расположен арт-объект "Счастье не за горами", в Перми, уровень воды в реке поднялся из-за сброса воды на КамГЭС. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин.

К арт-объекту "Счастье не за горами" вышла вода. Уровень воды в Каме поднялся – КамГЭС ведет ее сброс. Ситуация штатная, ничего неожиданного не происходит написал он в своем Telegram-канале

По словам Соснина, половодье проходит в стандартном режиме, подтоплений жилых территорий нет.

Граждан попросили соблюдать меры безопасности: не подходить близко к берегу, не спускаться к воде и следить за детьми.

Арт-объект "Счастье не за горами" был создан художником Борисом Матросовым для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов "АртПоле". В Перми надпись была установлена в 2009 году. Объект получил популярность после того, как попал в телесериал "Реальные пацаны" и в фильм "Географ глобус пропил". Осенью 2021 года арт-объект демонтировали на время реконструкции набережной, а в 2022 году его вернули в обновленном формате — из металла вместо деревянных досок.