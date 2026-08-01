Издательство "Просвещение" перечислило требования к школьным учебникам В издательстве "Просвещение" рассказали о требованиях к школьным учебникам

Москва1 авг Вести.Нормы Роспотребнадзора строго регламентируют требования к школьным учебникам, требования есть к каждой детали. Об этом ИС "Вести" рассказала главный редактор издательства "Просвещение" (группа государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ") Надежда Колесникова.

Требования к каждой детали: к шрифту, к размеру строки, к размеру поля, к белизне бумаги, к краскам, к картону. То есть очень важно, что вот эти все правила, они прежде всего обеспечивают защиту ребенка, его здоровье, потому что он с учебником работает длительное время рассказала Колесникова

Ранее Рособрнадзор анонсировал переход всех школ на единые учебники. По словам ведомства, это произойдет по всем предметам.