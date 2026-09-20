Москва20 сен Вести.Злоумышленники отправляют детям на телефоны сообщения, предлагая им отговорить своих родственников от участия в голосовании, в качестве аргумента упоминаются возможные негативные последствия, сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Игорь Борисов в информцентре комиссии.

По его словам, такие рассылки фиксируются представителями правоохранительных органов.

Угрозы, направленные на срыв избирательного процесса. Вот такие именно записи - насколько они циничны, насколько они бесчеловечны - приходят на телефоны, в том числе и детей, предлагая, чтобы они своим родителям, братьям и сестрам предложили не ходить на выборы, иначе будут какие-то негативные последствия сказал Борисов

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что киевский режим в последние два месяца шел на серьезную эскалацию в попытках помешать выборам в Госдуму РФ.