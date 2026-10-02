МИД: лагеря на Украине "зомбируют" до 300 тыс детей в год, внушая ненависть к РФ

Мирошник раскрыл, сколько украинских детей ежегодно подвергаются "зомбированию" МИД: лагеря на Украине "зомбируют" до 300 тыс детей в год, внушая ненависть к РФ

Москва2 окт Вести.Украинские лагеря для молодежи "зомбируют" до 300 тысяч детей в год, навязывая им ненависть к России. Об этом агентству РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, вербовка молодежи проходит на Украине уже давно, однако именно сейчас это проявилось в виде прямых специально выделяющихся бюджетных средств.

В отдельные годы цифра была до 300 тысяч детей такого тинейджерского возраста, которые проходили через систему подобных военно-направленных милитаризированных лагерей рассказал Мирошник

Он сообщил, что пообщался с прошедшими через этот лагерь.

Они рассказывают, что эти лагеря работают в основном по британским методичкам. То есть там присутствуют иностранные инструкторы, у которых детально прописана система зомбирования детей. Ну и, конечно же, главная мотивация - в первую очередь ненависть к русским. Им не оставляют выбора, им в жизни пишут только одно: ты будешь бандеровцем, ты существуешь только для того, чтобы пойти и умереть в борьбе с москалями добавил посол

Ранее он рассказывал, что киевский режим распространяет программы по популяризации идей нацизма и национализма по всей Украине, стараясь обучить детей с двух лет ненавидеть Россию. Особо настойчиво действует скандально известная скаутская организация "Пласт", которая занималась распространением националистических и нацистских взглядов среди подростков, однако теперь переключилась и на младших школьников.

Официальный представитель МИД Мария Захарова до этого заявила, что киевский режим и страны Евросоюза рьяно натаскивают молодежь на идеи неонацизма.