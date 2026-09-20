В МИД РФ заявили, что Украина и ЕС "натаскивают" молодежь на идеи неонацизма Захарова: Украина и Евросоюз натаскивают молодежь на идеи неонацизма

Москва20 сен Вести.Киевский режим и страны Евросоюза (ЕС) рьяно натаскивают молодежь на идеи неонацизма, возникает вопрос, хватит ли ей сопротивляемости и иммунитета к этим нарративам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова ТАСС по итогам Международного фестиваля молодежи.

По ее словам, все так или иначе сводится к тому, что "новое поколение, приходя, будет формировать международные отношения по-своему, на свой лад". От того, с какими идеями, мыслями и философией молодые люди за это возьмутся, зависит общее будущее, отметила дипломат.

Если они будут, еще раз говорю, натасканы, как это делает сейчас Запад, как это делает Украина, как это делают рьяно отдельные представители Европейского союза, помимо коллективных их националистических бдений… сказала Захарова

Она обратила внимание на то, что происходит с неонацизмом, в частности, в Польше и Прибалтике. По мнению представителя МИД РФ, это уже действительно "болезненное состояние, граничащее с огосударствлением неонацистских идей".

Что ждать от молодежи там? Хватит ли у них сопротивляемости? Хватит ли у них иммунитета от тех, как они так говорят, нарративов, которые им внушаются? задалась вопросом Мария Захарова

Ранее Захарова заявила, что Москва не считает русофобов и неонацистов ни партнерами, ни собеседниками, и подчеркнула, что Россия дает отпор тем, кто проводит русофобскую политику.