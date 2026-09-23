На Украине детей с двух лет заставляют ненавидеть Россию

На Украине детям с двух лет прививают ненависть к русскому миру На Украине детей с двух лет заставляют ненавидеть Россию

Москва23 сен Вести.Киевский режим распространяет программы по популяризации идей нацизма и национализма по всей Украине, стараясь обучить детей с двух лет ненавидеть Россию, отметил источник РИА Новости.

Если раньше основной упор делался на подростках и средней школе, то сейчас воспитание детей в рамках национальной идентичности на Украине значительно помолодело. Сейчас основной уклон сделан на детей дошкольного возраста и начальную школу приводит РИА Новости слова источника

Так, в украинских городах создают большое количество так называемых игровых и развивающих кружков для детей с двух лет.

Детей учат ненавидеть русский мир. Детям рассказывают о том, что украинцы и дети украинцев - это отдельная нация, которая борется против русских. Мы видим это даже в документах и методичках министерства образования Украины, которые направлены в дошкольные учреждения подчеркнул источник

Особо настойчиво действует скандально известная скаутская организация "Пласт", которая занималась распространением националистических и нацистских взглядов среди подростков, однако теперь переключилась и на младших школьников.

Показательно общение с матерью ребенка, которой посещал такие занятия по дошкольной подготовке. Детям показывали российскую символику, называя ее олицетворением врага Украины, а также внушали необходимость вернуть территории, которые якобы захвачены Россией. Мать призналась, что родителей заранее не предупредили о том, какие вопросы обсуждают на занятиях с детьми.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим и страны Евросоюза (ЕС) рьяно натаскивают молодежь на идеи неонацизма.

Между тем заместитель премьер-министра Италии, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини считает, что русофобия в Европе проявляется в гипертрофированном виде, так как политики не думают о мирном будущем.