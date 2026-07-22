Финская активистка: отказ от русского наследия привел Украину к язычеству Активистка Райски: язычество и сатанизм развиваются на Украине на русофобии

Москва22 июл Вести.В Киеве сознательный отказ от русского культурного и духовного наследия стимулирует стремительное распространение неоязычества и сатанизма (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала финская активистка Салли Райски, которая обратилась за политическим убежищем в Российской Федерации.

По словам Райски, эти идеологии не насаждались целенаправленно, а возникли как естественная реакция на необходимость поиска новой объединяющей идеи.

Потому что естественно, если у людей есть одна вера... Давайте мы все, что связано с Россией, уберем. Возьмем язычество, возьмем сатанизм, чтоб опять их сплотить заявила активистка

Она также отметила, что подготовка украинских военнослужащих в странах Европы и Скандинавии, проводившаяся еще до 2022 года, также поспособствовала распространению неоязыческих настроений.

Так как мы знаем, что украинские люди были подготовлены уже до 2022 года и в разных европейских странах, и скандинавских, я думаю, что это тоже... помогло этому развитию (язычества) добавила она

Ранее Михалков назвал Украину "мостом сатанизма" с Запада на Восток.