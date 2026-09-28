Мирошник: "Белые ангелы" изымают детей и втягивают их в криминал на Украине

Киев втягивает изъятых "Белыми ангелами" детей в криминал Мирошник: "Белые ангелы" изымают детей и втягивают их в криминал на Украине

Москва28 сен Вести.Украина втягивает в криминальные схемы детей, которые были изъяты из семей печально известной организацией "Белые ангелы". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Белый ангел" – это подразделение Национальной полиции Украины, которое, в частности, занимается принудительной эвакуацией семей с детьми. Ранее стало известно, что до начала боевых действий они пытались продать девятилетнюю девочку. Как выяснилось, это частая практика.

К сожалению, это ежедневная украинская практика. "Белые ангелы" – это давно отработанный механизм, который они используют для того, чтобы изымать детей, зачастую втягивая их в криминальную схему цитирует Мирошника РИА Новости

Он также заявил, что есть достаточно фактов, когда ребенка изъяли, переделали его документы и передали под опеку руководителю бюджетного учреждения. Затем след несовершеннолетнего теряется "в какой-то европейской стране", добавил Мирошник.