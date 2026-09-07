Москва7 сен Вести.Сотрудники подразделения "Белый ангел" Национальной полиции Украины до боевых действий в Артемовске пытались продать 9-летнюю девочку иностранцам. В интервью ТАСС отец ребенка рассказал, что представители Нацполиции демонстрировали его дочь через видеоконференцию.

"Белые ангелы" приходили в наш дом и настойчиво предлагали эвакуировать детей. Их мало интересовал старший сын, но их внимание было сосредоточено на дочери, которой в то время было девять лет. (…) При нас они связались по видеосвязи с каким-то иностранцем. Дочку заставляли поворачиваться в разные стороны. А мы не могли ничего предпринять. Мое состояние трудно описать! поделился отец девочки

По его словам, инцидент произоше в Артемовске до начала боевых действий. Сначала родителям пытались уговорить отправить дочку в "хорошие условия", затем начали угрожать расправой в случае отказа.

Они похищали детей для дальнейшей перепродажи и с нашей дочерью пытались поступить так же. Мы вынуждены были прятать своих детей у знакомых, в общественных местах, в подвалах и в посадках добавил отец

Наибольшие угрозы на семью начались, когда российские войска приблизились максимально близко к Артемовску. Именно приближение российских войск спасло девочку от принудительного вывоза из семьи за рубеж, считает ее отец.