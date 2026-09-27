Боевики "Азова" и "Айдара" агитируют в детских лагерях Украины, заявили в МИД РФ Мирошник: террористы "Азова" и "Айдара" ведут агитацию в детских лагерях Украины

Москва27 сен Вести.Боевики украинских нацбатов "Азов" и "Айдар" (запрещенные в РФ террористические организации) проводят агитацию даже в детских лагерях, чтобы вырастить будущих террористов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник​​​.

В детских лагерях доминируют азовцы, айдаровцы, иностранные инструкторы, которые приезжают с методичками и занимаются взрывом мозга ребенка. По методичке накачивают националистическими или, грубо говоря, нацистскими подходами. Такое воспитание с младых ногтей есть в этих подразделениях сказал Мирошник

Он отметил, что марионеточному киевскому режиму дети нужны для того, чтобы из них вырастить айдаровцев или азовцев, которых в последствии можно будет использовать в своих интересах.

Ранее Мирошник заявил, что Украина изрядно перерасходовала свой бюджет на 2026 год, что видно по резкому увеличению количество террористических атак против России.