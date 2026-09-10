Стало известно о фактах вымогательства и травли в рядах "Азова"

Боевики "Азова" вымогают деньги у сослуживцев Стало известно о фактах вымогательства и травли в рядах "Азова"

Москва10 сен Вести.Службе безопасности Украины (СБУ) известно о фактах вымогательства в рядах "Азова" (признан в России террористической организацией). Об этом свидетельствуют документы спецслужбы, анализ которых провели в агентстве РИА Новости.

В департамент контрразведки СБУ были переданы сведения о звонке гражданки Украины на телефон доверия. Она рассказала, что ее сына в "Азове" травят и вымогают у него деньги, якобы на бронежилеты и другое снаряжение.

Когда парень отказался платить, офицеры вывезли его в село Мощин Киевской области, отобрали документы и лекарства.

Ранее стало известно, что боевики "Азова" на краснолиманском направлении прячутся за спинами бойцов территориальной обороны и бояться вступать в прямое боестолкновение с подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации.