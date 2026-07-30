Подполье: СБУ ищет жителей Херсона и Запорожья с родственниками в РФ

СБУ проводит облавы на жителей Херсона и Запорожья с родственниками в РФ Подполье: СБУ ищет жителей Херсона и Запорожья с родственниками в РФ

Москва30 июл Вести.Служба безопасности Украины и Нацполиция заинтересовались жителями подконтрольных киевскому режиму территорий Запорожской и Херсонской областей, у которых есть родственники в России. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

По словам источника агентства, если сотрудники ведомств находят в телефоне гражданина российский номер, факт перевода денег от близких, переписку с родными из Белгорода, Крыма или других регионов РФ, его задерживают и начинают допрашивать с угрозами и обвинениями в государственной измене.

Наши люди на местах постоянно видят, как сотрудники СБУ и Нацполиции проводят выборочные проверки на блокпостах на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей и во время облав, которые в последнее время сильно участились из-за успешных ударов ВС РФ рассказал он

В подполье отметили, что в такие ситуации попадали и их собственные агенты. Подобное жестокое отношение источник объяснил несколькими причинами. Например, это непосредственный инструмент СБУ для вербовки и шантажа.

Родственников на Украине фактически берут в заложники, чтобы через угрозы расправы над ними принуждать близких, находящихся в России, к сбору необходимой им информации добавил собеседник

Ранее по подозрению в госизмене был задержан житель Москвы, переводивший деньги СБУ.