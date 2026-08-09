В подконтрольном Киеву Запорожье горожан призвали покинуть город на 48 часов "Северный ветер": жителей подконтрольного ВСУ Запорожья призвали уехать на 2 дня

Москва9 авг Вести.В подконтрольном Киеву Запорожье местные правоохранители проводят акцию, в ходе которой призывают горожан покинуть город на ближайшие 48 часов. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

В городе Запорожье, который оккупирован ВСУ, патрульные призывают горожан по возможности выехать из города на 48 часов говорится в материале

По данным канала, главные задачи таких акций — выявление граждан, уклоняющихся от мобилизации, а также освобождение жилого фонда для нужд расквартирования военнослужащих ВСУ.

Ранее стало известно, что в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей размер взятки для откупа от мобилизации в ВСУ взлетел до $8 тыс.