Москва9 авгВести.В подконтрольном Киеву Запорожье местные правоохранители проводят акцию, в ходе которой призывают горожан покинуть город на ближайшие 48 часов. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
В городе Запорожье, который оккупирован ВСУ, патрульные призывают горожан по возможности выехать из города на 48 часовговорится в материале
По данным канала, главные задачи таких акций — выявление граждан, уклоняющихся от мобилизации, а также освобождение жилого фонда для нужд расквартирования военнослужащих ВСУ.
Ранее стало известно, что в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей размер взятки для откупа от мобилизации в ВСУ взлетел до $8 тыс.