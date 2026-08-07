Высокие тарифы на ЖКХ и подорожание продуктов сильно изматывают украинцев Украинцы устали и истощены из-за роста цен на продукты и ЖКХ

Москва7 авг Вести.Рядовые жители подконтрольных ВСУ районов Херсонской и Запорожской областей истощены от высоких цен на продукты, ЖКХ и произвола территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

Собеседник агентства подчеркнул, что ситуация в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей довольно напряженная, однако, как бы это ни парадоксально звучало, складывается в пользу России.

Люди не просто устали от произвола ТЦК, социального неравенства, цен на продукты и ЖКХ - люди истощены. Они видят огромную социальную пропасть между простыми жителями и чиновниками. Проблемные вопросы никак не решаются: людей насильно забирают в ВСУ либо сажают. Районов Херсона, Запорожья и уж тем более Орехова вообще не доходит заявили в подполье

В публикации также отмечается, что, несмотря на то, что некоторые региональные чиновники замалчивают реальную обстановку, в некоторых районах Херсона и Запорожье уже нужно объявлять чрезвычайное положение.

Но власти этого не делают и чаще всего рапортуют в Киев, что все в порядке. Может быть, они это делают намеренно, чтобы люди встали и снесли режим, а, может, сами боятся получить по шапке резюмировали в подполье

Ранее стало известно, что размеры взятки для откупа от мобилизации в ВСУ увеличились в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей до $5-8 тыс. Даже взятка не способна обеспечить безопасность, отмечают в пророссийском подполье.