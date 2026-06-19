Москва19 июн Вести.Киевский режим проводит частичную эвакуацию жителей подконтрольного Украине города Запорожье, а также некоторых населенных пунктов рядом с линией боевого соприкосновения. Об этом рассказал РИА Новости заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.

Есть подтвержденные факты эвакуации властями Украины мирного населения из населенных пунктов в подконтрольной им части Запорожской области. Самые крупные из них — Орехов, Никополь (Днепропетровская область), и есть информация об эвакуации из Запорожья, но там эвакуация пока носит избирательный и частичный характер сказал собеседник агентства

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за сутки атакам беспилотников ВСУ в Запорожской области подверглись Бердянский, Васильевский, Каменско-Днепровский, Токмакский, Акимовский муниципальные округа, а также города Энергодар и Мелитополь. Несколько частных домов и машин разрушены. Есть погибший и раненые.