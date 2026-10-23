Москва23 октВести.Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза противодействие зарубежным попыткам воздействия на молодежь России.
Российский лидер в пятницу провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
В нашей стране проводится большая работа с молодежной средой, с молодыми людьми нашей страны. Она наполняется конкретным многообразным содержанием, но есть угрозы попыток воздействия на молодежь страны из-за рубежа. Давайте как раз поговорим о противодействии этим угрозамсказал он
Ранее Путин поддержал развитие новых и национальных видов спорта в России.