Москва23 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза противодействие зарубежным попыткам воздействия на молодежь России.

Российский лидер в пятницу провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ​​​.

В нашей стране проводится большая работа с молодежной средой, с молодыми людьми нашей страны. Она наполняется конкретным многообразным содержанием, но есть угрозы попыток воздействия на молодежь страны из-за рубежа. Давайте как раз поговорим о противодействии этим угрозам